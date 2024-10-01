Радимов оценил неожиданную победу «Краснодара» над «Зенитом»

«Они могут усиливать по ходу матча игру, это огромный плюс для них. И все голодные до того, чтобы выиграть. “Краснодар” прибавлял от игры к игре и прибавляет. Поэтому “Краснодар” очень серьезный оппонент “Зенита”. А второе, конечно же, надо отметить болельщиков, которых воспитал Галицкий. Про весь стадион, парк можно даже не говорить, про академию… Это понятно. Но он же говорил, что “я своих болельщиков воспитал”, — добавил Радимов.