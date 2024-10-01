Радимов оценил неожиданную победу «Краснодара» над «Зенитом»

Колумбийский форвард Джон Кордоба забил первый мяч в игре на 88-й минуте, на четвертой добавленной ко второму тайму минуте Федор Смолов установил окончательный счет в матче. Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Краснодара».
«Мне понравился “Краснодар”. Понравилось, что, прежде всего, он с позиции силы стал играть. В прошлом году, забив мяч, они прямо сами себя испугались. Сейчас это совершенно другой “Краснодар”, который знает, что хочет, уверен в себе. И опыта у них теперь гораздо больше. Сперцян — готовый мастер, который летом наверняка уедет, Кордоба — финалист Кубка Америки, молодой Козлов, который в “Балтике” был незаменимым, здесь выходит на 10−15 минут, но тоже помогает команде», — цитирует Радимова «РБ Спорт».
«Они могут усиливать по ходу матча игру, это огромный плюс для них. И все голодные до того, чтобы выиграть. “Краснодар” прибавлял от игры к игре и прибавляет. Поэтому “Краснодар” очень серьезный оппонент “Зенита”. А второе, конечно же, надо отметить болельщиков, которых воспитал Галицкий. Про весь стадион, парк можно даже не говорить, про академию… Это понятно. Но он же говорил, что “я своих болельщиков воспитал”, — добавил Радимов.
После 10 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Столько же очков имеет располагающийся на второй строчке «Локомотив», отстающий от «Краснодара» по дополнительным показателям. «Зенит», побеждавший в шести последних чемпионатах России, с 23 очками замыкает тройку призеров.