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Радимов оценил неожиданную победу «Краснодара» над «Зенитом»

В рамках 10-го тура РПЛ «Краснодар» дома обыграл «Зенит» (2:0) и захватил лидерство в чемпионате.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Колумбийский форвард Джон Кордоба забил первый мяч в игре на 88-й минуте, на четвертой добавленной ко второму тайму минуте Федор Смолов установил окончательный счет в матче. Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Краснодара».

«Мне понравился “Краснодар”. Понравилось, что, прежде всего, он с позиции силы стал играть. В прошлом году, забив мяч, они прямо сами себя испугались. Сейчас это совершенно другой “Краснодар”, который знает, что хочет, уверен в себе. И опыта у них теперь гораздо больше. Сперцян — готовый мастер, который летом наверняка уедет, Кордоба — финалист Кубка Америки, молодой Козлов, который в “Балтике” был незаменимым, здесь выходит на 10−15 минут, но тоже помогает команде», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Они могут усиливать по ходу матча игру, это огромный плюс для них. И все голодные до того, чтобы выиграть. “Краснодар” прибавлял от игры к игре и прибавляет. Поэтому “Краснодар” очень серьезный оппонент “Зенита”. А второе, конечно же, надо отметить болельщиков, которых воспитал Галицкий. Про весь стадион, парк можно даже не говорить, про академию… Это понятно. Но он же говорил, что “я своих болельщиков воспитал”, — добавил Радимов.

После 10 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Столько же очков имеет располагающийся на второй строчке «Локомотив», отстающий от «Краснодара» по дополнительным показателям. «Зенит», побеждавший в шести последних чемпионатах России, с 23 очками замыкает тройку призеров.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
88′
Федор Смолов
(Джон Кордоба)
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
14′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
77′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
82′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
43′
74′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
77′
8
Данила Козлов
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
62′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
27′
90′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
67′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
76′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
67′
24
Педро
31
Густаво Мантуан
23′
46′
15
Вячеслав Караваев
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
7
Фолы
9
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь