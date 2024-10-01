Александр Мостовой: Знаю многих, кто плохо говорит о Карпине

«Я знаю одно: когда ты в какой-то должности, 90 процентов тебя будут поддерживать. Но когда тебя убирают, эти 90 становятся 10.В чем Карпин крутой? Я знаю многих, кто плохо о Карпине говорит. И когда мы с Карпиным еще играли, я знаю, как он говорил про других. Так же, как и я говорил», — сказал Мостовой в шоу «На два слова».
«Карпин так же не собирался быть тренером. Он жил в Испании, ему нравилось там, у него всё там было. Потом раз, что-то щёлкнуло, в “Спартак” попал. Так в жизни бывает. Завтра тебе кто-то предложит в “Газпром” пойти работать. Предложат зарплату 20 миллионов в месяц. Ты скажешь: “Конечно, пойду”. И я пойду», — добавил Мостовой.
Александр Мостовой и Валерий Карпин играли вместе в «Спартаке», «Сельте» и сборной России. В 2021 году Александр заявил, что не помнит, когда они последний раз общались с Карпиным. «Жизнь развела», — заключил Мостовой.