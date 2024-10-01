Александр Мостовой: Знаю многих, кто плохо говорит о Карпине

«Я знаю одно: когда ты в какой-то должности, 90 процентов тебя будут поддерживать. Но когда тебя убирают, эти 90 становятся 10.В чем Карпин крутой? Я знаю многих, кто плохо о Карпине говорит. И когда мы с Карпиным еще играли, я знаю, как он говорил про других. Так же, как и я говорил», — сказал Мостовой в шоу «На два слова».