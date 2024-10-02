Батраков повторил достижение Глушенкова в «Локомотиве»

В текущем сезоне РПЛ на счету 19-летнего Батракова семь голов и шесть результативных передач. Он догнал Глушенкова в списке лучших бомбардиров лиги.
Как сообщает Opta Sports в телеграм-канале, в прошлом сезоне только Максим Глушенков смог достичь показателя 6+ голов и 6+ передач. Выступая за «Локомотив» в сезоне-2023/24 Глушенков забил шесть мячей и сделал 16 результативных передач. В сезоне-2022/23 у железнодорожников не было игроков с такими показателями.
Летом 25-летний Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за €6,3 млн.
Алексей Батраков является воспитанником железнодорожников и выступает за основную команду «Локомотива» с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. «Зенит» отстает от лидеров на один балл. В следующем туре команда Михаила Галактионова на домашнем поле примет «Крылья Советов».