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Батраков повторил достижение Глушенкова в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков набрал 13 очков за результативность по системе «гол+пас» после 10 туров чемпионата России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне РПЛ на счету 19-летнего Батракова семь голов и шесть результативных передач. Он догнал Глушенкова в списке лучших бомбардиров лиги.

Как сообщает Opta Sports в телеграм-канале, в прошлом сезоне только Максим Глушенков смог достичь показателя 6+ голов и 6+ передач. Выступая за «Локомотив» в сезоне-2023/24 Глушенков забил шесть мячей и сделал 16 результативных передач. В сезоне-2022/23 у железнодорожников не было игроков с такими показателями.

Летом 25-летний Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за €6,3 млн.

Алексей Батраков является воспитанником железнодорожников и выступает за основную команду «Локомотива» с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. «Зенит» отстает от лидеров на один балл. В следующем туре команда Михаила Галактионова на домашнем поле примет «Крылья Советов».

Локомотив
3:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Голы
Локомотив
Илья Самошников
(Сергей Пиняев)
7′
Илья Самошников
(Артем Карпукас)
36′
Дмитрий Воробьев
(Алексей Батраков)
58′
Спартак
Эсекиэль Барко
16′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
70′
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
88′
7
Эдгар Севикян
83
Алексей Батраков
81′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
59′
99
Тимур Сулейманов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
61′
6
Срджан Бабич
45+5′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
71′
9
Манфред Угальде
47′
14
Миенти Абена
46′
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
86′
97
Даниил Денисов
64′
82
Даниил Хлусевич
90+2′
11
Шамар Николсон
64′
8
Маркиньос
77
Тео Бонгонда
64′
12
Жозе Виллиан
Статистика
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
14
Фолы
20
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь