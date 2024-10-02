Батраков повторил достижение Глушенкова в «Локомотиве»

Как сообщает Opta Sports в телеграм-канале, в прошлом сезоне только Максим Глушенков смог достичь показателя 6+ голов и 6+ передач. Выступая за «Локомотив» в сезоне-2023/24 Глушенков забил шесть мячей и сделал 16 результативных передач. В сезоне-2022/23 у железнодорожников не было игроков с такими показателями.