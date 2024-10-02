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Джикия дебютирует за «Химки» в матче Кубка России

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия дебютирует за клуб в матче Кубка России с «Ростовом».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Химки"

Джикия попал в основной состав на матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, который пройдет сегодня, 2 октября, на домашнем поле подмосковного клуба.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Обухов, Луна, Степанов, Джикия, Анджелкович, Мехия, Магомедов, Абдуллахи, Корредера, Панченко, Садыгов.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Чернов, Осипенко, Лангович, Щетинин, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.

Напомним, в последний день трансферного окна Георгий Джикия подписал контракт с подмосковным клубом «Химки».

Джикия находился без команды с июня, когда у него закончился контракт со «Спартаком». Георгий Джикия перешел в московский клуб зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 миллиона евро. За семь с половиной лет он провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, а также завоевал серебряные и дважды — бронзовые медали турнира. В составе «Спартака» Джикия выиграл Кубок и Суперкубок России.

На счету Георгия Джикии 44 матча и два забитых мяча за сборную Россию.

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