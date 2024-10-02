Джикия дебютирует за «Химки» в матче Кубка России

Джикия находился без команды с июня, когда у него закончился контракт со «Спартаком». Георгий Джикия перешел в московский клуб зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 миллиона евро. За семь с половиной лет он провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, а также завоевал серебряные и дважды — бронзовые медали турнира. В составе «Спартака» Джикия выиграл Кубок и Суперкубок России.