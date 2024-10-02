Канчельскис назвал лучший трансфер этого лета в РПЛ

«Лучший трансфер этого лета в РПЛ? Наверное, Глушенков. Его переход в “Зенит” — лучший трансфер, если посмотреть на статистику и на сумму, за которую он переходил. Это были не прямо большие деньги», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
Летом Максим Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 миллиона евро. 25-летний футболист провел за сине-бело-голубых семь матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 23 очка. Сине-бело-голубые на один балл отстают от «Краснодара» и «Локомотива». В субботу, 5 октября, подопечные Сергея Семака дома сыграют с «Оренбургом».