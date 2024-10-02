Канчельскис назвал лучший трансфер этого лета в РПЛ

«Лучший трансфер этого лета в РПЛ? Наверное, Глушенков. Его переход в “Зенит” — лучший трансфер, если посмотреть на статистику и на сумму, за которую он переходил. Это были не прямо большие деньги», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».