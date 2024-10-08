Игрок «Спартака» — о своих тратах в месяц: 600−700 тысяч точно

«Очень много трачу. Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая. Если так взять, то 600−700 тысяч точно. Сейчас сотый бензин по 80 рублей стоит. Просто на 6 тысяч заправился один раз за три дня — и все. Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь. Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит», — приводит слова Никиты Чернова «РБК Спорт».
Также Чернов рассказал о своем доходе от внефутбольной деятельности.
«Есть, конечно, люди, которые помогают с инвестициями — в коммерческую недвижимость в основном. Пару квартир, пару коммерций. Пока еще все строится. К 2025−2026 годам будет готово, тогда посмотрим, приносит деньги инвестиция или нет. Но пока играешь и есть деньги, то можно их куда-то вкладывать, нежели впустую растрачивать. Потому что карьера закончится, а ты финансово уже привык к образу жизни, когда ты играл. Я не скажу, что я прям профессионал какой-то. Просто квартиру для себя купил. Надеюсь, что она подрастет потом. Если что-то найдем новое, купим новое, продадим старое. Вот так уже можно что-то делать. Но чтобы я там мониторил каждую секунду, что-то вкидывал в биткоин — такого нет. Все намного проще», — добавил защитник «Спартака».
28-летний Никита Чернов играет за «Спартак» с 2022 года. Чернов является воспитанником московского ЦСКА, из которого ушел в 2019 году. Потом защитник выступал за «Урал», «Балтику», «Енисей» и «Крылья Советов». В составе красно-белых Чернов провел 75 игр и забил один мяч. В его активе два Суперкубка России, Кубок России. С 15 лет привлекался в национальную сборную разных возрастов. Чернов является серебряным призером чемпионата Европы (до 19 лет). В составе взрослой сборной России сыграл два матча.