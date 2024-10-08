Игрок «Спартака» — о своих тратах в месяц: 600−700 тысяч точно

«Есть, конечно, люди, которые помогают с инвестициями — в коммерческую недвижимость в основном. Пару квартир, пару коммерций. Пока еще все строится. К 2025−2026 годам будет готово, тогда посмотрим, приносит деньги инвестиция или нет. Но пока играешь и есть деньги, то можно их куда-то вкладывать, нежели впустую растрачивать. Потому что карьера закончится, а ты финансово уже привык к образу жизни, когда ты играл. Я не скажу, что я прям профессионал какой-то. Просто квартиру для себя купил. Надеюсь, что она подрастет потом. Если что-то найдем новое, купим новое, продадим старое. Вот так уже можно что-то делать. Но чтобы я там мониторил каждую секунду, что-то вкидывал в биткоин — такого нет. Все намного проще», — добавил защитник «Спартака».