Кирилл Набабкин: Не намерен продолжать карьеру в Первой лиге

Кирилл Набабкин выступал за армейцев с 2009 года. Летом у 38-летнего защитника завершился контракт с ЦСКА. На данный момент игрок выступает в медиалиге за ростовский СКА.
«Конечно, я планирую продолжать карьеру. Просто в летнее трансферное окно не было никаких предложений. Посмотрим, как будет зимой. Надеюсь, зимой будут предложения. Рассматриваю только РПЛ? Да. Хочется туда. В первую лигу не хочется», — передает слова Набабкина «Спорт-Экспресс».
Также футболист поделился мнением о назначении Марко Николича главным тренером армейцев.
«Мне он импонирует как тренер. Мы один раз с ним общались. Вижу, что это очень перспективный тренер для ЦСКА. Есть большое будущее и потенциал, чтобы команда была наверху и добивалась лучших результатов», — добавил Набабкин.
Набабкин провел за ЦСКА 324 матча, забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач. Также в активе защитника 5 игр за сборную России.
После 11 туров РПЛ ЦСКА с 20 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. У лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» — по 27 очков. Замыкающий тройку призеров «Зенит» набрал 26 баллов. В следующем матче Премьер-лиги подопечные Марко Николича сыграют в Махачкале против местного «Динамо».