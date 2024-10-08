Алаев: РПЛ входит в топ-10 лиг Европы

«Объективно на это можно ответить только тогда, когда выходишь играть против европейских команд. А сравнивать все это — апельсины с помидорами. Наверное, сейчас в рейтинге мы бы понизились, это было видно по тенденции последних лет, но точно не упали бы куда-то вниз.



Я абсолютно уверен, что РПЛ входит в топ-10 лиг. Я смотрю несколько матчей в Лиге чемпионов — клубы называть не буду, которые там выступают, — и я уверен, что наши команды из топ-5 выступали бы точно не хуже даже сейчас. Наши клубы точно брали бы очки, а не проигрывали крупно», — сказал Алаев.