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Алаев: РПЛ входит в топ-10 лиг Европы

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что РПЛ входит в десятку лучших европейских чемпионатов и российские клубы были бы конкурентными на европейской арене. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Объективно на это можно ответить только тогда, когда выходишь играть против европейских команд. А сравнивать все это — апельсины с помидорами. Наверное, сейчас в рейтинге мы бы понизились, это было видно по тенденции последних лет, но точно не упали бы куда-то вниз.

Я абсолютно уверен, что РПЛ входит в топ-10 лиг. Я смотрю несколько матчей в Лиге чемпионов — клубы называть не буду, которые там выступают, — и я уверен, что наши команды из топ-5 выступали бы точно не хуже даже сейчас. Наши клубы точно брали бы очки, а не проигрывали крупно», — сказал Алаев.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы от участия в международных турнирах, из-за чего они пропускают третий еврокубковый сезон подряд.

На момент отстранения Россия занимала восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. На данный момент Россия откатилась на 29-ю строчку и располагается между Азербайджаном и Словенией. Последние два сезона УЕФА начисляла России 4,333 балла — минимальный результат, который российские клубы показали до отстранения (сезон-2020/21).