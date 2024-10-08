«Зенит» планирует сыграть товарищеский матч с клубом Моуриньо

Во время сентябрьской паузы «Зенит» провел товарищеский матч с «Кайратом» (4:3) в Казахстане, а на этой неделе готовится сыграть с сербской «Войводиной». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, в субботу 12 октября.