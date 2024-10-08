«Зенит» планирует сыграть товарищеский матч с клубом Моуриньо

Сообщается, что клубы рассматривают возможность проведения матча в Турции в ноябре во время паузы на игры сборных.
Во время сентябрьской паузы «Зенит» провел товарищеский матч с «Кайратом» (4:3) в Казахстане, а на этой неделе готовится сыграть с сербской «Войводиной». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, в субботу 12 октября.
Минувшим летом «Фенербахче» возглавил именитый португальский тренер Жозе Моуриньо. Стамбульский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на шесть очков.
В прошлом году «Фенербахче» прилетал в Санкт-Петербург на предсезонный турнир Кубок Pari Премьер, в котором также принимали участие «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».