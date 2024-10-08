Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» планирует сыграть товарищеский матч с клубом Моуриньо

«Зенит» ведет переговоры о проведении товарищеского матча с «Фенербахче». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Сообщается, что клубы рассматривают возможность проведения матча в Турции в ноябре во время паузы на игры сборных.

Во время сентябрьской паузы «Зенит» провел товарищеский матч с «Кайратом» (4:3) в Казахстане, а на этой неделе готовится сыграть с сербской «Войводиной». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, в субботу 12 октября.

Минувшим летом «Фенербахче» возглавил именитый португальский тренер Жозе Моуриньо. Стамбульский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на шесть очков.

В прошлом году «Фенербахче» прилетал в Санкт-Петербург на предсезонный турнир Кубок Pari Премьер, в котором также принимали участие «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».

Фенербахче
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь