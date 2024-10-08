«Проблемы хочешь?» Юран — о попытке перейти из Киева в «Спартак»

Сергей Юран играл за «Спартак» в 1995 и 1999 годах. Однако первая попытка присоединиться к красно-белым была предпринята еще раньше.
«По-моему, в 1990 году я написал заявление, но меня потом в ЦК КПСС вызвали, партия. Мы прилетели со сборной из Латинской Америки, турне там делали. В Шереметьево я Олегу Ивановичу Романцеву написал заявление в “Спартак”. В Киев прилетел — сразу на следующий день меня вызвали в ЦК КПСС. По-моему, к заму Щербицкого. Ко второму или третьему человеку. С начальником команды приехали. Я зашел, а мне вопрос: “Где родители живут?” Я: “В Ворошиловграде”. Следующий вопрос: “А брат?” Я: “В Ворошиловграде”. Он мне: “Ну, иди, думай”.
Я вышел, а начальник команды спрашивает: «Чего так быстро?» Я говорю: «Какая-то странная беседа. Спросил, где родители живут, где брат живет». Он говорит: «Ты не понял?» Я говорю: «А че тут понимать-то? Уточнил, может». Он говорит: «Да нет. Ты проблемы хочешь, чтобы были у них?» Я говорю: «Нет, конечно». Он говорит: «Тогда какой “Спартак” тебе? Тебе дали просто намек, понять». Я говорю: «Понятно». Набрал Олегу Ивановичу, объяснил ситуацию. Он говорит: «Я тебя понимаю». Я очень хотел в «Спартаке» поиграть в этот футбол, но к сожалению, меня перед фактом поставили. И все, я остался в Киеве", — сказал Юран в интервью, вышедшем на ютуб-канале Tatarka FM.
Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и «Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Милуолл» и австрийский «Штурм». В общей сложности Юран провел в составе «Спартака» 32 матча, забил 9 голов и в 1999 году стал чемпионом России.
В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.
Главным тренером 54-летний Юран работал в ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», астанинском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», «Сибири», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком» и «СКА-Хабаровске».