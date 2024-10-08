«Проблемы хочешь?» Юран — о попытке перейти из Киева в «Спартак»



Я вышел, а начальник команды спрашивает: «Чего так быстро?» Я говорю: «Какая-то странная беседа. Спросил, где родители живут, где брат живет». Он говорит: «Ты не понял?» Я говорю: «А че тут понимать-то? Уточнил, может». Он говорит: «Да нет. Ты проблемы хочешь, чтобы были у них?» Я говорю: «Нет, конечно». Он говорит: «Тогда какой “Спартак” тебе? Тебе дали просто намек, понять». Я говорю: «Понятно». Набрал Олегу Ивановичу, объяснил ситуацию. Он говорит: «Я тебя понимаю». Я очень хотел в «Спартаке» поиграть в этот футбол, но к сожалению, меня перед фактом поставили. И все, я остался в Киеве", — сказал Юран в интервью, вышедшем на ютуб-канале Tatarka FM.