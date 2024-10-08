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Источник: Гончаренко отклонил контракт, предложенный «Пари НН»

Как сообщает журналист Иван Карпов, Виктора Гончаренко не устраивает контракт, предложенный «Пари Нижний Новгород», не включающий в себя неустойку в случае увольнения.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, в нижегородском клубе рассчитывают, что 47-летний тренер примет это предложение и займет пост главного тренера команды в ближайшее время.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение. Белорусский тренер ранее работал с БАТЭ, «Кубанью», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром».

На прошлой неделе «Пари НН» отправил в отставку сербского специалиста Сашу Илича из-за неудовлетворительных результатов. После 11 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 11 очков и расположился на 12-й строчке турнирной таблицы.

Пари Нижний Новгород
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