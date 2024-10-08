Источник: Гончаренко отклонил контракт, предложенный «Пари НН»

По данным источника, в нижегородском клубе рассчитывают, что 47-летний тренер примет это предложение и займет пост главного тренера команды в ближайшее время.
Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение. Белорусский тренер ранее работал с БАТЭ, «Кубанью», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром».
На прошлой неделе «Пари НН» отправил в отставку сербского специалиста Сашу Илича из-за неудовлетворительных результатов. После 11 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 11 очков и расположился на 12-й строчке турнирной таблицы.