Источник: Гончаренко отклонил контракт, предложенный «Пари НН»

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение. Белорусский тренер ранее работал с БАТЭ, «Кубанью», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром».