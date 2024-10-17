Бетербиев готов провести боксерскую тренировку для Артема Дзюбы

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев в Эр-Рияде победил соотечественника Дмитрия Бивола судейским решением в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг).
После боя появилась информация о желании команды Бивола подать апелляцию на результат поединка, однако Дмитрий отказался участвовать в подаче апелляции. Футболист «Акрона» Артем Дзюба также раскритиковал решение судей боя. Один судья выставил ничейные оценки — 114:114, двое других отдали победу Бетербиеву — 115:113, 116:112.
«Я не особо разбираюсь в футболе, не видел его реакцию. Но если он хочет что-то по боксу, я готов провести ему тренировку, показать пару моментов. А там посмотрим», — передает слова Бетербиева ТАСС.
39- летний Бетербиев одержал 21 победу (20 — нокаутом) на профессиональном ринге. Примечательно, что бой с Биволом стал для Артура первым, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.