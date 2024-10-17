Глушаков хочет привести «Спартак» к чемпионству в качестве тренера

Летом 2024 года 37-летний Денис Глушаков вернулся в «Химки», но в сентябре перестал попадать в заявку на матчи. 3 октября полузащитник перешел в медийный клуб «СКА-Ростов». При этом поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что клуб не расторгал контракт с Глушаковым и он остается игроком подмосковного клуба.
«Я учился в академии РФС. Сейчас заканчивается лицензия, надо ее подтверждать. Карьера у меня на закате, хотелось бы стать тренером. Там преподают профессионалы. Там есть чему поучиться. У меня есть лицензия А, дальше — лицензия Pro. Сейчас я подтверждаю лицензию А, а потом надо поработать в структуре клуба и начинать обучение на лицензию Pro.
Какую команду хотел бы возглавить в будущем? Сложно говорить. Надо попробовать, дано мне тренировать или нет. Посмотрим. Но хотелось бы, конечно, чтобы “Спартак” следующее чемпионство отпраздновал со мной, как с главным тренером», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
Помимо «Химок», Глушаков вступал в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН» и «Ахмат». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.