Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-игрок «Спартака» Эйден Макгиди объявил о завершении карьеры

38-летний ирландец принял решение закончить карьеру футболиста.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мне повезло выступать за множество больших команд в Англии, Шотландии и России. Прекрасные воспоминания с лучшими клубами. Я никогда не забуду волшебные времена, когда я на протяжении 13 лет представлял сборную Ирландии и выступал на чемпионатах Европы», — цитирует Макгиди Irish Independent.

Эйден Макгиди выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Последним клубом Эйдена Макгиди стал шотландский «Эр Юнайтед», выступающий во втором по силе дивизине чемпионата Шотландии. Помимо «Спартака», он играл за «Селтик», «Эвертон», «Шеффилд Уэнсдей», «Престон», «Сандерленд» и «Чарльтон».

На счету Макгиди 92 матча и 5 голов за сборную Ирландии, с которой он выступил на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь