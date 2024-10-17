Экс-игрок «Спартака» Эйден Макгиди объявил о завершении карьеры

«Мне повезло выступать за множество больших команд в Англии, Шотландии и России. Прекрасные воспоминания с лучшими клубами. Я никогда не забуду волшебные времена, когда я на протяжении 13 лет представлял сборную Ирландии и выступал на чемпионатах Европы», — цитирует Макгиди Irish Independent.
Эйден Макгиди выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.
Последним клубом Эйдена Макгиди стал шотландский «Эр Юнайтед», выступающий во втором по силе дивизине чемпионата Шотландии. Помимо «Спартака», он играл за «Селтик», «Эвертон», «Шеффилд Уэнсдей», «Престон», «Сандерленд» и «Чарльтон».
На счету Макгиди 92 матча и 5 голов за сборную Ирландии, с которой он выступил на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.