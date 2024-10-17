Экс-игрок «Спартака» Эйден Макгиди объявил о завершении карьеры

«Мне повезло выступать за множество больших команд в Англии, Шотландии и России. Прекрасные воспоминания с лучшими клубами. Я никогда не забуду волшебные времена, когда я на протяжении 13 лет представлял сборную Ирландии и выступал на чемпионатах Европы», — цитирует Макгиди Irish Independent.