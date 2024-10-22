Маурисио рассказал, что Кадыров подарил ему бутсы с бриллиантами

— Для меня это был отличный период, всем благодарен за тот этап карьеры. Я переехал в Россию в двадцатилетнем возрасте, когда ничего не знал о стране и языке. Но работники и руководители клуба, партнеры, люди в Чечне все время помогали мне. Научился многим футбольным и человеческим качествам.