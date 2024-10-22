Маурисио рассказал, что Кадыров подарил ему бутсы с бриллиантами

Бразильский полузащитник Маурисио играл за «Ахмат» (до 2017 года назывался «Терек»— прим. ред.) с 2010 по 2016 год. За это время футболист провел 172 матча за клуб, в которых забил 28 голов и сделал 16 результативных передач.
— Как вспоминаете время в «Ахмате»?
— Для меня это был отличный период, всем благодарен за тот этап карьеры. Я переехал в Россию в двадцатилетнем возрасте, когда ничего не знал о стране и языке. Но работники и руководители клуба, партнеры, люди в Чечне все время помогали мне. Научился многим футбольным и человеческим качествам.
— А Рамзан Кадыров к вам в раздевалку заходил?
— Несколько раз было. Но у меня есть другая история про него. В 2014 году Кадыров устроил командный ужин в своей резиденции. И каждому игроку, члену тренерского штаба и персонала вручал медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Вызывают меня, а медали нет. Спрашиваю у Кадырова: «А где медаль?».
— Что он тебе ответил?
— Он мне подарил коробку, в которой были бутсы с бриллиантами. Я пошутил, что это не медаль, а он назвал меня легендой «Терека». Это самый лучший подарок, который я получал в жизни. Потом еще и медаль получил.
— Где сейчас тот подарок и медаль?
— Храню их у себя в Бразилии. Когда мне их вручили, то понял, насколько сильно меня уважают в Грозном. Еще раз скажу, что для меня все руководители, персонал клуба и игроки стали большой семьей, которую очень уважаю. С ними никогда не было проблем, — приводит слова Маурисио «Спорт-Экспресс».