«Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью в Стамбуле 15 ноября

Ранее команды провели друг против друга четыре матча. В феврале 2019 года «Зенит» встречался с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы (0:1, 3:1). В 2023 году команды провели два товарищеских матча — в Стамбуле сыграли вничью 2:2, в Санкт-Петербурге «Зенит» выиграл по пенальти (0:0, 4:3 пен.).