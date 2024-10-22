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«Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью в Стамбуле 15 ноября

«Зенит» объявил о том, что проведет товарищеский матч с «Фенербахче» в Стамбуле во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Матч пройдет 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Ранее команды провели друг против друга четыре матча. В феврале 2019 года «Зенит» встречался с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы (0:1, 3:1). В 2023 году команды провели два товарищеских матча — в Стамбуле сыграли вничью 2:2, в Санкт-Петербурге «Зенит» выиграл по пенальти (0:0, 4:3 пен.).

«Фенербахче» — 19-кратный чемпион Турции, семикратный обладатель Кубка и девятикратный победитель Суперкубка страны. В межсезонье команду возглавил именитый португальский специалист Жозе Моуринью.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Галатасарая» на восемь очков.

Зенит
Фенербахче
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