Валерий Карпин сравнил РПЛ с чемпионатом Бельгии

— Как вы считаете, если мы возьмем, к примеру, чемпионат Бельгии, по уровню он сейчас выше нашего?
— Быстрее, 100 процентов. Что касается скоростей как в плане работы с мячом, так и в плане физической активности, я считаю, что он быстрее, чем наш чемпионат. Уровень российского футбола по таланту стал ниже, чем был, когда приезжали топовые иностранцы. По уровню таланта, наверное, можно сравнить [бельгийский чемпионат] с российским. Но по уровню быстроты, я считаю, что даже бельгийский чемпионат быстрее, чем российский, — сказал Карпин в интервью на шоу Федора Смолова Smol Talk.
Ранее РПЛ не попала в топ-20 лучших лиг мира по версии Opta. Главным критерием при составлении рейтинга был средний показатель силы всех клубов по шкале от 0 до 100, основанный на продвинутых статистических показателях. За 100 был принят рейтинг лучшей команды в мире («Манчестер Сити»), за 0 — рейтинг худшей команды в мире (эстонский «Уорриор»). Всего были проанализированы статистические показатели более 13 тыс. клубов.
Места в топ-5 рейтинга заняли лиги стран: Англии, Италии, Германии, Испании, Франции. Сильнейшими лигами за пределами Европы являются чемпионат Бразилии, МЛС и чемпионат Аргентины. РПЛ не вошла в топ-20 и оказалась позади высших лиг Швейцарии, Польши, Чехии и Дании.