Валерий Карпин сравнил РПЛ с чемпионатом Бельгии

— Быстрее, 100 процентов. Что касается скоростей как в плане работы с мячом, так и в плане физической активности, я считаю, что он быстрее, чем наш чемпионат. Уровень российского футбола по таланту стал ниже, чем был, когда приезжали топовые иностранцы. По уровню таланта, наверное, можно сравнить [бельгийский чемпионат] с российским. Но по уровню быстроты, я считаю, что даже бельгийский чемпионат быстрее, чем российский, — сказал Карпин в интервью на шоу Федора Смолова Smol Talk.