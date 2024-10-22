Карпин рассказал, что его раздражает в футбольных комментаторах

Главный тренер сборной России раскритиковал работу российских телекомментаторов.
«Честно, сейчас вообще не могу сказать, абсолютно. Не слышал комментаторов уже не знаю сколько лет. Когда смотрю футбол, я выключаю звук. Не хочу заводиться», — сказал Валерий Карпин в интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на ютуб-канале Smol Talk.
«Глобально — не знаю, не могу оценивать уровень, он низкий или высокий. Просто есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю: “Чего вы тогда лезете оценивать? Вы ж не эксперты!” В Испании просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански — narrador, который говорит, говорит, говорит… А с ним рядом сидит бывший футболист, эксперт, который оценивает. Комментатор спрашивает оценку. У нас же комментаторы оценивают футболистов: “Как можно так пробить?!”». — добавил главный тренер сборной России.
Карпин завершил игровую карьеру в 2005 году в испанском клубе «Реал Сосьедад» в возрасте 36 лет. С 2021 года он возглавляет сборную России, совмещая работу в национальной команде с работой главным тренером в «Ростове». Действующий контракт 55-летнего специалиста с РФС истекает этим летом.