Карпин рассказал, что его раздражает в футбольных комментаторах

«Глобально — не знаю, не могу оценивать уровень, он низкий или высокий. Просто есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю: “Чего вы тогда лезете оценивать? Вы ж не эксперты!” В Испании просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански — narrador, который говорит, говорит, говорит… А с ним рядом сидит бывший футболист, эксперт, который оценивает. Комментатор спрашивает оценку. У нас же комментаторы оценивают футболистов: “Как можно так пробить?!”». — добавил главный тренер сборной России.