В «Динамо» рассказали о сроках возвращения Бителло после травмы

Вчера, 1 ноября, «Динамо» в матче 14-го тура на домашнем поле принимало «Ростов». Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился полузащитник Александр Кутицкий, у гостей забитым мячом отметился нападающий Николай Комличенко.
Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло не принял участия в матче из-за перелома ребра, который получил в игре 13-го тура с «Химками» (4:3).
«У Бителло перелом ребра после столкновения с игроком “Химок”. Насколько я знаю, порядка несколько недель займет восстановление», — приводит слова председателя совета директоров бело-голубых Дмитрия Гафина ТАСС.
Также Гафин высказался о ничьей с «Ростовом».
«К сожалению, не удалось победить “Ростов” дома, были моменты, чтобы завершить игру в свою пользу, не реализовали несколько хороших моментов. Будем реабилитироваться, следующие матчи домашние».
В текущем сезоне «Динамо» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. «Ростов» занимает восьмое место в чемпионате страны, набрав 14 баллов. В следующем туре команда Марцела Лички примет «Пари НН», а «Ростов» дома сыграет с подмосковными «Химками».