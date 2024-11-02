Радимов: ЦСКА размажет «Спартак», без вариантов

— Какую борьбу мы увидим в дерби? Что Станкович предложит ЦСКА?
— ЦСКА размажет «Спартак», без вариантов. Мы это видели и в матчах с «Локомотивом», и «Краснодаром». Против таких команд шансов у «Спартака» нет. Матч завершится со счетом 3:1 в пользу ЦСКА, — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
В текущем сезоне РПЛ ЦСКА занимает пятое в турнирной таблице с 24 очками. Команда Деяна Станковича располагается на шестом месте с 22 баллами.
Также ранее бывший игрок московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче.
«ЦСКА подходит к дерби в роли фаворита, ведь “Спартак” сейчас играет очень плохо. Но обе команды являются профессиональными клубами, которые хорошо подготовятся к этому матчу. Мне кажется, ЦСКА выиграет, потому что находится в лучшем состоянии. Поражение в дерби для “Спартака” будет очень плохим результатом, потому что увеличится отрыв до 14 очков до первого места. А также в этом дерби на первый план выйдет дуэль Николича и Станковича», — приводит слова Джанашии «Чемпионат».
Первое место в чемпионате страны занимает «Краснодар» с 33 очками. На втором месте идет «Зенит», отставая от команды Мурада Мусаева на три балла. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набрав 28 очков.