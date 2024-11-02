Радимов: ЦСКА размажет «Спартак», без вариантов

«ЦСКА подходит к дерби в роли фаворита, ведь “Спартак” сейчас играет очень плохо. Но обе команды являются профессиональными клубами, которые хорошо подготовятся к этому матчу. Мне кажется, ЦСКА выиграет, потому что находится в лучшем состоянии. Поражение в дерби для “Спартака” будет очень плохим результатом, потому что увеличится отрыв до 14 очков до первого места. А также в этом дерби на первый план выйдет дуэль Николича и Станковича», — приводит слова Джанашии «Чемпионат».