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Радимов: ЦСКА размажет «Спартак», без вариантов

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов сделал прогноз на матч 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Какую борьбу мы увидим в дерби? Что Станкович предложит ЦСКА?

— ЦСКА размажет «Спартак», без вариантов. Мы это видели и в матчах с «Локомотивом», и «Краснодаром». Против таких команд шансов у «Спартака» нет. Матч завершится со счетом 3:1 в пользу ЦСКА, — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 14, 2.11.2024, 20:45
ЦСКА
-
Спартак
-

В текущем сезоне РПЛ ЦСКА занимает пятое в турнирной таблице с 24 очками. Команда Деяна Станковича располагается на шестом месте с 22 баллами.

Также ранее бывший игрок московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче.

«ЦСКА подходит к дерби в роли фаворита, ведь “Спартак” сейчас играет очень плохо. Но обе команды являются профессиональными клубами, которые хорошо подготовятся к этому матчу. Мне кажется, ЦСКА выиграет, потому что находится в лучшем состоянии. Поражение в дерби для “Спартака” будет очень плохим результатом, потому что увеличится отрыв до 14 очков до первого места. А также в этом дерби на первый план выйдет дуэль Николича и Станковича», — приводит слова Джанашии «Чемпионат».

Первое место в чемпионате страны занимает «Краснодар» с 33 очками. На втором месте идет «Зенит», отставая от команды Мурада Мусаева на три балла. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набрав 28 очков.

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