Карраскаль заявил о желании получить российский паспорт

«Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуба и игрока. Я бы тоже хотел получить российский паспорт», — приводит слова Карраскаля «Евро-Футбол. Ру».