Карраскаль заявил о желании получить российский паспорт

21 октября стало известно, что Дуглас Сантос получил российское гражданство и теперь не будет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге.
«Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуба и игрока. Я бы тоже хотел получить российский паспорт», — приводит слова Карраскаля «Евро-Футбол. Ру».
26-летний колумбиец играет в РПЛ с 2022 года, когда состоялся его переход из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в ЦСКА. Летом 2023 года Карраскаль перешёл в московское «Динамо», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. В общей сложности в Российской Премьер-лиге Карраскаль провел 71 матч, в которых забил 9 мячей и сделал 12 результативных передач.