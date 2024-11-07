Мусаев второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Подопечные Мурада Мусаева в октябре одержали три победы в трех играх чемпионата России, разгромив «Химки» (4:0) и «Спартак» (3:0), а также одолел «Крылья Советов» (2:1). «Краснодар» с 36 очками лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, на три балла опережая петербургский «Зенит» и на пять — московский «Локомотив».
В голосовании на звание тренера месяца Мураду Мусаеву составили конкуренцию Сергей Семак из «Зенита», Марцел Личка из «Динамо», Марко Николич из ЦСКА и возглавляющий «Факел» Дмитрий Пятибратов. Тренер воронежского клуба получил большинство голосов болельщиков.
Мурад Мусаев ранее также был признан лучшим по итогам сентября. 40-летний специалист работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 по апрель 2021 года был главным тренером команды.
После того, как в середине марта был отправлен в отставку сербский главный тренер Владимир Ивич, Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар», приведя команду к первым в истории серебряным медалям чемпионата России. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».
С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда впервые в своей истории стала серебряным призером национального чемпионата.