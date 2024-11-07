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Мусаев второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ

За главного тренера «Краснодара» проголосовали подавляющее большинство экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР и РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Подопечные Мурада Мусаева в октябре одержали три победы в трех играх чемпионата России, разгромив «Химки» (4:0) и «Спартак» (3:0), а также одолел «Крылья Советов» (2:1). «Краснодар» с 36 очками лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, на три балла опережая петербургский «Зенит» и на пять — московский «Локомотив».

В голосовании на звание тренера месяца Мураду Мусаеву составили конкуренцию Сергей Семак из «Зенита», Марцел Личка из «Динамо», Марко Николич из ЦСКА и возглавляющий «Факел» Дмитрий Пятибратов. Тренер воронежского клуба получил большинство голосов болельщиков.

Мурад Мусаев ранее также был признан лучшим по итогам сентября. 40-летний специалист работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 по апрель 2021 года был главным тренером команды.

После того, как в середине марта был отправлен в отставку сербский главный тренер Владимир Ивич, Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар», приведя команду к первым в истории серебряным медалям чемпионата России. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда впервые в своей истории стала серебряным призером национального чемпионата.

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
3.11.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар, 23652 зрителя
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Владимир Слишкович
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
(Тормена)
38′
Данила Козлов
(Жоау Батчи)
73′
Эдуард Сперцян
79′
Джон Кордоба
(Кевин Кастаньо)
88′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
10′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
69′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
83′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
83′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
50′
66′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
69′
8
Данила Козлов
Оренбург
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
31
Георгий Зотов
35
Казымджан Караташ
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
14
Ярослав Михайлов
18
Александр Коваленко
77′
6
Мохаммад Горбани
20
Дмитрий Рыбчинский
60′
96
Алексей Барановский
80
Джимми Марин
77′
16
Хорди Томпсон
10
Саид Сахархизан
60′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
9
10
Фолы
14
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь