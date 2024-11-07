Мусаев второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Подопечные Мурада Мусаева в октябре одержали три победы в трех играх чемпионата России, разгромив «Химки» (4:0) и «Спартак» (3:0), а также одолел «Крылья Советов» (2:1). «Краснодар» с 36 очками лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, на три балла опережая петербургский «Зенит» и на пять — московский «Локомотив».