Сутормин заявил, что «Спартак» — самый популярный клуб России

«Раньше “Спартак” точно был самым популярным клубом страны. Сейчас есть люди, которые болеют за команду победителей. Наверное, пока “Спартак” остается самым популярным клубом России», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».
«Со временем “Зенит” может забрать себе статус народной команды, если будет продолжать показывать результат. Это вполне возможно. Сколько им раз еще нужно стать чемпионом? Дело не в чемпионстве, этот статус придет со временем. Мы все вспоминаем “Спартак” девяностых — через десять лет, возможно, и “Зенит” будут так вспоминать. Да, у них много иностранцев, но кто об этом вспоминать будет?» — добавил Сутормин.
«Спартак» после 14-го тура РПЛ с 25 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы, подопечные Сергея Семака находятся на втором месте, набрав 33 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 36 очков.