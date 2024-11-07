Сутормин заявил, что «Спартак» — самый популярный клуб России

«Со временем “Зенит” может забрать себе статус народной команды, если будет продолжать показывать результат. Это вполне возможно. Сколько им раз еще нужно стать чемпионом? Дело не в чемпионстве, этот статус придет со временем. Мы все вспоминаем “Спартак” девяностых — через десять лет, возможно, и “Зенит” будут так вспоминать. Да, у них много иностранцев, но кто об этом вспоминать будет?» — добавил Сутормин.