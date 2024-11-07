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Сутормин заявил, что «Спартак» — самый популярный клуб России

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды за «Ростов», поделился мнением о популярности московского «Спартака».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/fczenit

«Раньше “Спартак” точно был самым популярным клубом страны. Сейчас есть люди, которые болеют за команду победителей. Наверное, пока “Спартак” остается самым популярным клубом России», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».

«Со временем “Зенит” может забрать себе статус народной команды, если будет продолжать показывать результат. Это вполне возможно. Сколько им раз еще нужно стать чемпионом? Дело не в чемпионстве, этот статус придет со временем. Мы все вспоминаем “Спартак” девяностых — через десять лет, возможно, и “Зенит” будут так вспоминать. Да, у них много иностранцев, но кто об этом вспоминать будет?» — добавил Сутормин.

«Спартак» после 14-го тура РПЛ с 25 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы, подопечные Сергея Семака находятся на втором месте, набрав 33 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 36 очков.

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