Марцел Личка оштрафован на сумму, которую тратит в месяц

«Личка лично присутствовал на заседании, с ним был юрист. Он в ответ на вопрос, какую игру ставит, произнёс нецензурное слово. Это было после матча, на стадионе. Марцел объяснил, что данное выражение не относилось ни к официальным лицам, ни к игрокам, ни к соперникам. Он это произнёс касательно игры команды во втором тайме. Это публичный человек, и нужно контролировать себя. За неспортивное поведение он оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Ранее Личка рассказал, что тратит на жизнь в Москве около 50 тыс. рублей в месяц. При этом зарплата 47-летнего специалиста в московском клубе составляет около одного миллиона евро в год (105 млн рублей).
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков. В субботу, 9 ноября, бело-голубые дома сыграют с «Пари НН». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.