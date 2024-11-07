Марцел Личка оштрафован на сумму, которую тратит в месяц

«Личка лично присутствовал на заседании, с ним был юрист. Он в ответ на вопрос, какую игру ставит, произнёс нецензурное слово. Это было после матча, на стадионе. Марцел объяснил, что данное выражение не относилось ни к официальным лицам, ни к игрокам, ни к соперникам. Он это произнёс касательно игры команды во втором тайме. Это публичный человек, и нужно контролировать себя. За неспортивное поведение он оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.