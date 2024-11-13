Елена Вайцеховская: Чисто по-человечески жаль Дзюбу

«Не знаю, как кому, а мне жаль Артема Дзюбу. Или жаль своих чувств к нему — не знаю, как здесь правильнее сформулировать. Жаль, потому, что восхищалась им в 2018-м, хотя совсем незадолго до ЧМ, помнится, недоумевала на австрийском сборе в Нойштифте: как можно вместо дневного отдыха поглощать мороженое в непомерных количествах в центральной кафешке деревеньки? Ведь подставить такой ерундой как себя, так и всю команду — раз плюнуть. Получается, ему вообще на всех наплевать? А сейчас, как мне кажется, Артем просто отчаянно страдает от недостатка внимания. Привлечь его игрой не получается, вот он и привлекает, как умеет. По принципу “все в дерьме, а я — в белом фраке” — написала Вайцеховская в телеграм-канале.