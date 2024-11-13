Елена Вайцеховская: Чисто по-человечески жаль Дзюбу

12 ноября 36-летний Артем Дзюба дал резонансное интервью, в котором он в числе прочего раскритиковал работу телекомментаторов.
«Не знаю, как кому, а мне жаль Артема Дзюбу. Или жаль своих чувств к нему — не знаю, как здесь правильнее сформулировать. Жаль, потому, что восхищалась им в 2018-м, хотя совсем незадолго до ЧМ, помнится, недоумевала на австрийском сборе в Нойштифте: как можно вместо дневного отдыха поглощать мороженое в непомерных количествах в центральной кафешке деревеньки? Ведь подставить такой ерундой как себя, так и всю команду — раз плюнуть. Получается, ему вообще на всех наплевать? А сейчас, как мне кажется, Артем просто отчаянно страдает от недостатка внимания. Привлечь его игрой не получается, вот он и привлекает, как умеет. По принципу “все в дерьме, а я — в белом фраке” — написала Вайцеховская в телеграм-канале.
«Еще мне кажется, что Дзюбе уготована не слишком счастливая жизнь. Коллеги по профессии от него потихоньку отодвигаются, журналисты — тоже, опрокидывать на них ушаты нечистот с намерением на этом фоне самоутвердиться уже вряд ли получится. Значит, каждый раз, когда человек будет испытывать жгучую потребность ощутить себя пупом земли, эти нечистоты (других-то способов он, похоже, не знает) будут лететь на тех, кто ближе. На друзей, на семью, на тех, кто помнит Артема-игрока, а не звезду ютуба. Вот правда, жаль. Чисто по-человечески», — добавила Вайцеховская.
Артем Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. За новый клуб форвард провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.