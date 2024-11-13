Олег Романцев назвал чемпиона РПЛ в сезоне-2024/25

«Внутреннее чутье мне подсказывает, что сезон будет таким, как в прошлом году. Борьба будет до конца, и в итоге “Зенит” будет первым. Я посмотрел игры, у них объективно шансов больше», — передает слова Романцева «Чемпионат».
После первого круга «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе команды 36 очков. У лидирующего «Краснодара» — 37. Сине-бело-голубые выиграли шесть последних сезонов РПЛ.
Во время карьеры футболиста Олег Романцев провел в «Спартаке» семь лет, выигрывал с клубом Первую лигу и чемпионат СССР. сыграв за красно-белых более 200 матчей на позиции левого защитника. В 1989 году в возрасте 35 лет возглавил свою бывшую команду и в дебютном сезоне привел ее к победе в чемпионате СССР.
Романцев тренировал «Спартак» до 2003 года (с паузой на сезон 1996 года) и за это время стал самым титулованным тренером в истории российского футбола. Он восемь раз становился чемпионом России и три раза выигрывал Кубка России. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главных еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98). Романцев выводил сборную России на Евро-96 и чемпионат мира 2002 года.