Олег Романцев назвал чемпиона РПЛ в сезоне-2024/25

Романцев тренировал «Спартак» до 2003 года (с паузой на сезон 1996 года) и за это время стал самым титулованным тренером в истории российского футбола. Он восемь раз становился чемпионом России и три раза выигрывал Кубка России. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главных еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98). Романцев выводил сборную России на Евро-96 и чемпионат мира 2002 года.