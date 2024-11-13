Семак — о словах Дзюбы: Те, кто не играет, обижаются на тренера

«Это абсолютно типичная ситуация. Все игроки, которые играют, довольны. Игроки, которые не играют или реже появляются в составе, обижаются на главного тренера. Это нормальная картина и достаточно распространенная. Вопросов у меня никаких нет. Я давно не смотрю никакие сюжеты и передачи. Отрывки видел, но ничего страшного. Переживем, для всех хорошим не будешь», — сказал Семак на пресс-конференции в среду.