Семак — о словах Дзюбы: Те, кто не играет, обижаются на тренера

12 ноября 36-летний Артем Дзюба дал резонансное интервью, в котором он в числе прочего рассказал о том, что отказался пожимать руку Сергею Семаку.
«Это абсолютно типичная ситуация. Все игроки, которые играют, довольны. Игроки, которые не играют или реже появляются в составе, обижаются на главного тренера. Это нормальная картина и достаточно распространенная. Вопросов у меня никаких нет. Я давно не смотрю никакие сюжеты и передачи. Отрывки видел, но ничего страшного. Переживем, для всех хорошим не будешь», — сказал Семак на пресс-конференции в среду.
Артем Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. За новый клуб форвард провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. 22 ноября тольяттинцы на выезде сыграют с казанским «Рубином».