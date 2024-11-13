Глушенков оправился от травмы и может сыграть с «Фенербахче»

В начале октября Глушенков выбыл из строя из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.
«Глушенков с нами полетит. Он начинает тренироваться в общей группе. Возможно, он получит какое-то игровое время. Сейчас думаем как раз над этим», — сказал Семак.
Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.
В пятницу, 15 ноября, «Зенит» в Стамбуле проведет товарищескую игру с «Фенербахче». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.