Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глушенков оправился от травмы и может сыграть с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий команды Максим Глушенков отправится в Турцию на товарищеский матч с «Фенербахче». Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

В начале октября Глушенков выбыл из строя из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.

«Глушенков с нами полетит. Он начинает тренироваться в общей группе. Возможно, он получит какое-то игровое время. Сейчас думаем как раз над этим», — сказал Семак.

Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.

В пятницу, 15 ноября, «Зенит» в Стамбуле проведет товарищескую игру с «Фенербахче». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Зенит