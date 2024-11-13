«Раз в году и веник стреляет». Канчельскис — о «Краснодаре»

«Раз в году и веник стреляет. Когда я играл в Англии, у нас становились чемпионами “Лидс” и “Блэкберн”. В любом случае “быки” молодцы. Они бьются, они сражаются, но есть гранды, с которыми “Краснодару” тяжело бороться. Это есть во всём мире. От этого никуда не уйдешь. Галицкому большой поклон, но “Краснодару” тяжело бороться с грандами», — сказал Канчельскис.