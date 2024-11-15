Евгения Медведева сыграет за футбольное «Динамо» в шоу-матче

«Евгения Медведева, как и Павел Деревянко, примет участие в шоу-матче “Динамо” против “Амкала” в составе бело-голубых. Помимо выхода на поле селебрити мы организуем топовое шоу, которое будет длиться, по сути, на протяжении всего матча, с выступлением артистов (например, OG Buda) и диджей-сетами. От “Амкала” ожидаем серьезного противостояния на поле в игре с основным составом “Динамо”, — заявили в пресс-службе “Динамо”.
«Динамо» уже играло с «Амкалом». Произошло это в 2022 году, матч завершился со счетом 5:0. Тогда за «бело-голубых» на поле вышел хоккеист Александр Овечкин, который забил гол на 11-й минуте и сразу был заменен.
«Амкал» является победителем Медиалиги. В 2023 году «Динамо» провело матч с другой медиафутбольной командой — 2Drots (2:1). Игру посетили более 22 тысяч зрителей, в матче сыграл главный тренер бело-голубых Марцел Личка.
24-летняя Медведева является серебряным призером Олимпийских игр и двукратным чемпионом мира.