Евгения Медведева сыграет за футбольное «Динамо» в шоу-матче

«Евгения Медведева, как и Павел Деревянко, примет участие в шоу-матче “Динамо” против “Амкала” в составе бело-голубых. Помимо выхода на поле селебрити мы организуем топовое шоу, которое будет длиться, по сути, на протяжении всего матча, с выступлением артистов (например, OG Buda) и диджей-сетами. От “Амкала” ожидаем серьезного противостояния на поле в игре с основным составом “Динамо”, — заявили в пресс-службе “Динамо”.