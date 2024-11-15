Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все равно люблю Москву». Караваев — о жизни в Санкт-Петербурге

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СБГ ШОУ» рассказал о любви к Москве, несмотря на то, что с 2019 года проживает в Санкт-Петербурге.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/fczenit

Караваев родился и вырос в российской столице. С 2019 года он проживает в Санкт-Петербурге.

«Ну, в целом хорошо изучил город. Местным жителем меня, наверное, назвать тяжело. Но я все равно люблю Москву. Вот честно. Мне Питер очень нравится, но я, так как я родился, вырос в Москве, все равно тянет. Тем более родные, близкие там.

Буду ли я жить в Москве после возвращения карьеры? Не факт. Просто я имею в виду, что иногда тянет в Москву. Естественно, вернуться. К себе на район, скорее всего. Он у меня на востоке, Новогиреево», — сказал Караваев.

В этом сезоне 29-летний Караваев проел 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь