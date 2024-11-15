«Все равно люблю Москву». Караваев — о жизни в Санкт-Петербурге

«Ну, в целом хорошо изучил город. Местным жителем меня, наверное, назвать тяжело. Но я все равно люблю Москву. Вот честно. Мне Питер очень нравится, но я, так как я родился, вырос в Москве, все равно тянет. Тем более родные, близкие там.



Буду ли я жить в Москве после возвращения карьеры? Не факт. Просто я имею в виду, что иногда тянет в Москву. Естественно, вернуться. К себе на район, скорее всего. Он у меня на востоке, Новогиреево», — сказал Караваев.