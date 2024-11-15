«Фенербахче» — «Зенит»: прямая трансляция (видео)

«Зенит» после 15 туров Российской Премьер-лиги располагается на второй строчке в турнирной таблице на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара». «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью также занимает второе место в чемпионате Турции после 11 сыгранных матчей. Отставание «желтых канареек» от занимающего первое место «Галатасарая» составляет 5 очков.