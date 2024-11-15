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«Фенербахче» — «Зенит»: прямая трансляция (видео)

Товарищеская встреча «Фенербахче» — «Зенит» пройдет в пятницу, 15 ноября, на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало матча — в 20 часов по московскому времени.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Последний раз команды встречались в июле прошлого года, и тогда матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Зенит» после 15 туров Российской Премьер-лиги располагается на второй строчке в турнирной таблице на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара». «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью также занимает второе место в чемпионате Турции после 11 сыгранных матчей. Отставание «желтых канареек» от занимающего первое место «Галатасарая» составляет 5 очков.

Трансляцию матча «Зенита» с «Фенербахче» в рамках Winline Суперсерии покажет VK Видео.

Трансляцию можно будет посмотреть на платформе VK Видео в официальном сообществе сине-бело-голубых.

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