«Фенербахче» — «Зенит»: прямая трансляция (видео)

Последний раз команды встречались в июле прошлого года, и тогда матч завершился вничью со счетом 0:0.
«Зенит» после 15 туров Российской Премьер-лиги располагается на второй строчке в турнирной таблице на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара». «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью также занимает второе место в чемпионате Турции после 11 сыгранных матчей. Отставание «желтых канареек» от занимающего первое место «Галатасарая» составляет 5 очков.
Трансляцию матча «Зенита» с «Фенербахче» в рамках Winline Суперсерии покажет VK Видео.
Трансляцию можно будет посмотреть на платформе VK Видео в официальном сообществе сине-бело-голубых.