Юрий Семин: Молодой Онопко сейчас был бы лучшим защитником РПЛ

«Спартак» молодцы, что организовали такую игру на самом высоком уровне. Футболисты не потеряли свой уровень. Например, если бы молодой Виктор Онопко играл в сегодняшних командах, то был бы лучшим центральным защитником чемпионата России. Это высочайший уровень футболиста. Такие матчи на пользу всем, а болельщики помнят Фкдора Черенкова и с большим уважением к нему относятся", — приводит слова Семина Metaratings.