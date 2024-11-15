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Юрий Семин: Молодой Онопко сейчас был бы лучшим защитником РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о минувшем матче легенд московских «Спартака» и «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

13 ноября состоялся матче легенд московских «Спартака» и «Динамо», посвященном памяти Федора Черенкова. Победу со счетом 2:1 одержали легенды бело-голубых.

«Спартак» молодцы, что организовали такую игру на самом высоком уровне. Футболисты не потеряли свой уровень. Например, если бы молодой Виктор Онопко играл в сегодняшних командах, то был бы лучшим центральным защитником чемпионата России. Это высочайший уровень футболиста. Такие матчи на пользу всем, а болельщики помнят Фкдора Черенкова и с большим уважением к нему относятся", — приводит слова Семина Metaratings.

Виктор Онопко выступал в составе красно-белых с 1992 по 1996 год. Футболист выступал также за донецкий «Шахтер», «Сатурн», «Спартак-Аланию» и за испанские «Овьедо» и «Райо Вальекано». В составе «Спартака» он три раза становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Онопко завершил игровую карьеру в 2006 году.

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