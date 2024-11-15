Юрий Семин: Молодой Онопко сейчас был бы лучшим защитником РПЛ

13 ноября состоялся матче легенд московских «Спартака» и «Динамо», посвященном памяти Федора Черенкова. Победу со счетом 2:1 одержали легенды бело-голубых.
«Спартак» молодцы, что организовали такую игру на самом высоком уровне. Футболисты не потеряли свой уровень. Например, если бы молодой Виктор Онопко играл в сегодняшних командах, то был бы лучшим центральным защитником чемпионата России. Это высочайший уровень футболиста. Такие матчи на пользу всем, а болельщики помнят Фкдора Черенкова и с большим уважением к нему относятся", — приводит слова Семина Metaratings.
Виктор Онопко выступал в составе красно-белых с 1992 по 1996 год. Футболист выступал также за донецкий «Шахтер», «Сатурн», «Спартак-Аланию» и за испанские «Овьедо» и «Райо Вальекано». В составе «Спартака» он три раза становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Онопко завершил игровую карьеру в 2006 году.