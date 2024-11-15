Генич: Не жалею, что назвал Дзюбу «футбольной псиной»

«Я ровно такой же воспитанник “Спартака”, как и он. Конечно, я на него не обиделся. Неважно, где я играл и с кем, но это была карьера. Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить. Я выиграл и Вторую, и Первую лиги. Когда Артем сидит и лепит один на один с журналистом, должен понимать, что не вокруг него крутится земля. Он думает, что он сказал, но ему никто не может ответить. Не жалею, что назвал его “футбольной псиной”, — сказал Генич в эфире телеканала “Матч Премьер”.