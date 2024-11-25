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Нападающего ЦСКА сравнили с Соболевым из «Зенита»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин сравнил форварда армейцев Сауля Гуарирапу с игроком «Зенита» Александром Соболевым.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Масалитин заявил, что нападающий, который не забивает, становится поникшим и без мотивации. В качестве примера он вспомнил нападающего ЦСКА Гуарирапу, у которого нет уверенности из-за отсутствия голов.

«Гуарирапа похож на Соболева по статистике и по неуверенности. Форварды должны забивать голы. Кто забивать-то будет, если не нападающие? Дивеев должен забивать и другие защитники что ли?» приводит слова Масалитина Legalbet.

Напомним, 27-летний Соболев провёл за «Зенит» девять матчей, в которых не набрал очков, ранее он играл в составе «Спартака» на протяжении пяти сезонов (в сезоне-2024/2025 он провёл только одну игру, где не набрал очков). За столичный клуб больше всего результативных баллов он набрал в 2022—2023 году 19 Г+П за 26 встреч.

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