Нападающего ЦСКА сравнили с Соболевым из «Зенита»

Масалитин заявил, что нападающий, который не забивает, становится поникшим и без мотивации. В качестве примера он вспомнил нападающего ЦСКА Гуарирапу, у которого нет уверенности из-за отсутствия голов.
«Гуарирапа похож на Соболева по статистике и по неуверенности. Форварды должны забивать голы. Кто забивать-то будет, если не нападающие? Дивеев должен забивать и другие защитники что ли?» — приводит слова Масалитина Legalbet.
Напомним, 27-летний Соболев провёл за «Зенит» девять матчей, в которых не набрал очков, ранее он играл в составе «Спартака» на протяжении пяти сезонов (в сезоне-2024/2025 он провёл только одну игру, где не набрал очков). За столичный клуб больше всего результативных баллов он набрал в 2022—2023 году — 19 Г+П за 26 встреч.