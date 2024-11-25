Нападающего ЦСКА сравнили с Соболевым из «Зенита»

Напомним, 27-летний Соболев провёл за «Зенит» девять матчей, в которых не набрал очков, ранее он играл в составе «Спартака» на протяжении пяти сезонов (в сезоне-2024/2025 он провёл только одну игру, где не набрал очков). За столичный клуб больше всего результативных баллов он набрал в 2022—2023 году — 19 Г+П за 26 встреч.