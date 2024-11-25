Суперкомпьютер назвал фаворитов на победу в РПЛ после 16 туров

Главным претендентом на чемпионство по версии искусственного интеллекта снова является «Зенит», чьи шансы на седьмой кряду титул оценивается в 64,3%. Шансы «Краснодара», отстающего от петербуржцев на один балл, составляют 28,7%.
Также в гонке за чемпионский титул находятся «Локомотив» (5,3%), «Спартак» (1,1%) и «Динамо» (0,5%).
Заметим, что всего три тура назад фаворитом чемпионата по оценке компьютера считался «Краснодар» (47,3%), а шансы «Зенита» оценивались в 42%.
Главными претендентами на прямой вылет в Первую лигу после 16 туров являются «Оренбург» (69,0%) и «Ахмат» (63,0%).