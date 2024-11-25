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«Ни сном, ни духом». Медведев — о переговорах «Зенита» с Барко

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко об интересе к нему со стороны клуба из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Действительно ли “Зенит” вел переговоры с Барко? Ни сном, ни духом», — сказал Медведев.

Ранее аргентинец заявил, что у него было предложение от «Зенита», однако он выбрал «Спартак», потому что это великий клуб.

Барко перешел в «Спартак» в июле 2024 года из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. 25-летний аргентинец провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенит» на восемь очков. В воскресенье, 1 декабря, красно-белые на выезде сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

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