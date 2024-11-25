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Соболев — о своем хобби: Dota — ад, ты как будто в аду играешь

Футболист «Зенита» Александр Соболев сравнил любимую компьютерную игру Dota с адом.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

— С каким негативом сталкивался в компьютерных играх?
— Ну, Dota — это игра с самым негативным комьюнити. Там просто ад. Ну, реально ад. Так ты в аду играешь.

— Люди знают, что ты — это ты?
— Ну, иногда, да, знают, узнают.

— Узнают по голосу или по стилю игры?
— Нет, ник просто у меня. Я просто, бывает, стримлю и из-за этого сделал такой ник.

— Я не очень понимаю. Хорошо, приходит взрослый человек и абсолютно серьезно «пихает» тебе и говорит, что ты плохо играешь?
— Ну вот я и говорю, Dota — это такое самое негативное комьюнити.

— Странный отдых, ты пришёл отдохнуть, а там тебя «пихают».
— Ну, а что? И что? Ну, он мне «пихает» — я просто на это внимания не обращаю. Я пришёл играть в игру, мне нравится игра, я в нее играю. То, что он там говорит, я могу нажать кнопку, его замутить, условно. Опять же технический вопрос, который ты будешь решать, — рассказал Соболев на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, 13 октября стало известно, что руководство «Зенита» запретило Соболеву играть за компьютером чрезмерное количество времени, потому что в августе, по информации СМИ, он провёл за ним 24 часа подряд. Сам футболист объяснял, что он таким образом забывается и отвлекается.

Из «Спартака» футболист перешёл в петербургский «Зенит» летом 2024-го.

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