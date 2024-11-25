Соболев — о своем хобби: Dota — ад, ты как будто в аду играешь

— Странный отдых, ты пришёл отдохнуть, а там тебя «пихают».

— Ну, а что? И что? Ну, он мне «пихает» — я просто на это внимания не обращаю. Я пришёл играть в игру, мне нравится игра, я в нее играю. То, что он там говорит, я могу нажать кнопку, его замутить, условно. Опять же технический вопрос, который ты будешь решать, — рассказал Соболев на YouTube-канале «Зенита».