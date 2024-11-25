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Экс-футболист сборной Исландии сыграет свадьбу в России

Бывший защитник «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон в интервью «РБ Спорт» рассказал, что в ближайшее время сыграет свадьбу в Москве.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«В середине декабря у меня будет свадьба в Москве! Почему в Москве? Все дело в том, что моя жена русская! Мы познакомились с ней в России, когда я играл за “Ростов”.

Я жил в Ростове, Краснодаре и Казани, но мне очень нравится Москва! Это один из лучших городов мира! Не случайно мы решили с женой провести свадьбу именно в столице России! И вообще, я очень люблю русских людей!

Хотел бы получить российский паспорт? Да! Я знаю русский язык. Говорю не так хорошо, как во времена, когда играл за “Ростов” и жил в России, но не так уж и плохо. Планирую учить дальше», — сказал Сигурдссон.

Сигурдссон провел 120 матчей в РПЛ, выступая за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов». Он покинул Россию зимой 2020 года, перейдя в «Копенгаген». В 2021 году исландец завершил игровую карьеру на родине. Сейчас 38-летний Сигурдссон работает помощником главного тренера в исландском клубе «Коупавогюр».

На счету Сигурдссона также 97 матчей за сборную Исландии. Он выступал с национальной командой на Евро-2016 и ЧМ-2018.

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