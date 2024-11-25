Экс-футболист сборной Исландии сыграет свадьбу в России

«В середине декабря у меня будет свадьба в Москве! Почему в Москве? Все дело в том, что моя жена русская! Мы познакомились с ней в России, когда я играл за “Ростов”.



Я жил в Ростове, Краснодаре и Казани, но мне очень нравится Москва! Это один из лучших городов мира! Не случайно мы решили с женой провести свадьбу именно в столице России! И вообще, я очень люблю русских людей!



Хотел бы получить российский паспорт? Да! Я знаю русский язык. Говорю не так хорошо, как во времена, когда играл за “Ростов” и жил в России, но не так уж и плохо. Планирую учить дальше», — сказал Сигурдссон.