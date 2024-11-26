Геннадий Орлов: ЦСКА стал заложником приглашения Пьянича

«ЦСКА стал заложником, как ни странно, приглашения вот этого замечательного Пьянича, потому что, придя в команду, тренер делает на него ставку. И Обляков с Аббосбеком Файзуллаевым же потрясающе в центре работали, а сейчас они перестраивают игру на Пьянича. И вот эта перестройка, она в общем для ЦСКА. Как выйдет из этого положения Николич — не знаю», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».