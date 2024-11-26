Геннадий Орлов: ЦСКА стал заложником приглашения Пьянича

«ЦСКА стал заложником, как ни странно, приглашения вот этого замечательного Пьянича, потому что, придя в команду, тренер делает на него ставку. И Обляков с Аббосбеком Файзуллаевым же потрясающе в центре работали, а сейчас они перестраивают игру на Пьянича. И вот эта перестройка, она в общем для ЦСКА. Как выйдет из этого положения Николич — не знаю», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».
Миралем Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре на правах свободного агента. Босниец известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону». В составе туринского клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов. Минувшим летом Пьянич стал свободным агентом после истечения контракта с клубом «Шарджа» из ОАЭ.
В нынешнем сезоне Пьянич принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности боснийский полузащитник провел на поле 332 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.
После 16 туров ЦСКА под руководством Марко Николич набрал 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая на 12 баллов от лидирующего «Зенита». На этой неделе армейцы дважды встретятся с футболистами «Рубина». 26 ноября состоится ответный матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. В первой игре была зафиксирована ничья 0:0. А 30 ноября ЦСКА сыграет с казанцами уже в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги.
Геннадию Орлову 79 лет. В 1960-е он выступал на позиции нападающего за такие клубы как «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.