Стало известно, сколько в «Зените» платят за победу над «Спартаком»

По данным Ивана Карпова, футболисты «Зенита» получают щедрые премиальные выплаты за победы в принципиальных матчах. Наибольшую сумму клуб платит за выигрыш у «Спартака» — каждый игрок сине-бело-голубых получает по 5 миллионов рублей. При этом за победы над «Краснодаром», «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо» руководство «Зенита» платит футболистам по 2 миллиона рублей.