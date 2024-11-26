Стало известно, сколько в «Зените» платят за победу над «Спартаком»

По данным Ивана Карпова, футболисты «Зенита» получают щедрые премиальные выплаты за победы в принципиальных матчах. Наибольшую сумму клуб платит за выигрыш у «Спартака» — каждый игрок сине-бело-голубых получает по 5 миллионов рублей. При этом за победы над «Краснодаром», «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо» руководство «Зенита» платит футболистам по 2 миллиона рублей.
В московском «Локомотиве» за победу над «Спартаком» платят четверные премиальные — 1,2 миллиона рублей (при стандартной ставке в 300 тысяч рублей). А сам «Спартак» за недавнюю победу над «Локомотивом» выплатил своим игрокам по 840 тысяч рублей.
После 16 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице, на одно очко опережая идущий на втором месте «Краснодар». «Локомотив» находится на третьей позиции, отставая от петербургской команды на 5 очков. «Спартак» и «Динамо», набрав по 31 баллу, занимают, соответственно, 4-е и 5-е места.