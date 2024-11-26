«Краснодар» хочет приобрести вингера «Интернасьонала» Уэсли

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заинтересован в приобретении 19-летнего футболиста «Рубина» и молодежной сборной России Ильи Рожкова. Руководство «быков» готово выплатить сумму отступных за перспективного игрока. При этом «Рубин» не хочет расставаться с Рожковым и собирается предложить ему новый трудовой договор. В нынешнем сезоне Илья принял участие в 16 поединках казанского клуба, забил два мяча и отдал голевую передачу. Его контракт рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.