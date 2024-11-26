«Краснодар» хочет приобрести вингера «Интернасьонала» Уэсли

Как сообщает Radio Grenal, «Краснодар» изучает возможность приобретения 25-летнего вингера. При этом «Интернасьонал» просит за Уэсли 16 миллионов евро. По данным источника, бразильский клуб не хочет отдавать «быкам» игрока дешевле данной суммы. «Краснодар» давно следит за игроком, однако названная лубом из Порту-Алегри сумма может стать главным препятствием в переговорах.
Уэсли ранее выступал за бразильские клубы «Палмейрас», «Виторию» и «Крузейро». В 2020 и 2021 годах Уэсли в составе «Палмейраса» становился обладателем Кубка Либертадорес. В нынешнем сезоне Уэсли провел за «Интернасьонал» 46 матчей и забил 12 голов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 5,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» заинтересован в приобретении 19-летнего футболиста «Рубина» и молодежной сборной России Ильи Рожкова. Руководство «быков» готово выплатить сумму отступных за перспективного игрока. При этом «Рубин» не хочет расставаться с Рожковым и собирается предложить ему новый трудовой договор. В нынешнем сезоне Илья принял участие в 16 поединках казанского клуба, забил два мяча и отдал голевую передачу. Его контракт рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
В настоящий момент за «Краснодар» выступают 4 бразильца — защитники Витор Тормена, Диего Коста и Кайо, а также вингер Витор Са. Подопечные Мурада Мусаева занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 38 очков. «Краснодар» отстает на один балл от лидирующего «Зенита». В рамках 16-го тура РПЛ в воскресенье, 1 декабря, «быки» дома сыграют с московским «Спартаком», который на данный момент занимает четвертую строчку в таблице чемпионата России.