Аршавин признался, что у него есть тайный шестой ребенок

«Детей у меня шесть, хотя официально — пять. Есть еще один ребенок, но мама ребенка не захотела записывать его на меня. Она сказала: “Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести”. На самом деле она адекватная девушка, и я удивляюсь, что она сделала такой выбор. Она не захотела — даже отчество не дала мое», — рассказал Аршавин.