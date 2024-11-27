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Аршавин признался, что у него есть тайный шестой ребенок

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в шоу «Карты, деньги, два мяча» признался, что у него есть еще один ребенок.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Alex Livesey/Getty Images

«Детей у меня шесть, хотя официально — пять. Есть еще один ребенок, но мама ребенка не захотела записывать его на меня. Она сказала: “Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести”. На самом деле она адекватная девушка, и я удивляюсь, что она сделала такой выбор. Она не захотела — даже отчество не дала мое», — рассказал Аршавин.

У Аршавина трое детей от первой жены Юлии Барановской: сын Артем (р. 2005), дочь Яна (р. 2008) и сын Арсений (р. 2012). В 2017 году, в браке с Алисой Кузьминой, у Аршавина родилась дочь Есения. Минувшим летом у него появилась еще одна дочь от другой женщины, которую назвали Евой.

Зенит