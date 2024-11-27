Клубу РПЛ сократят бюджетное финансирование на фоне скандала

Как сообщил журналистам губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, финансирование «Крыльев Советов» из регионального бюджета сократится на 800 миллионов рублей в 2025 году.
В начале ноября губернатор сообщал, что в «Крыльях Советов» проводится аудит — в клубе проверяют финансово-хозяйственную деятельность, трансферные кампании. За счет перераспределения бюджетных средств, выделенных на профессиональные спортивные клубы, планируется увеличить финансирование массового спорта в 2025 году.
«Мы уже приняли решение: мы сокращаем на 800 миллионов рублей наше бюджетное финансирование команды “Крылья Советов”. Рассчитываем, что сильные партнеры, которые будут разделять ценности клуба, заместят эти средства. Общий бюджет, мы сегодня обсуждали, с сезона предстоящего — это 2,3 миллиарда рублей, если сложить все обязательства, которые были накоплены за предыдущие периоды, потому что есть длящиеся контрактные обязательства, на которые мы не можем повлиять», — заявил Федорищев.
Также накануне губернатор Самарской области рассказал о коррупции в РПЛ, заявив, что два месяца назад к нему пришел один из футбольных функционеров и сообщил, что самарский клуб задолжал 36 млн рублей за «судейские решения».
«Крылья Советов» в 16 турах Российской Премьер-лиги набрали 15 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 1 декабря, самарский клуб на выезде сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.