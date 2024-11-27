Клубу РПЛ сократят бюджетное финансирование на фоне скандала

«Мы уже приняли решение: мы сокращаем на 800 миллионов рублей наше бюджетное финансирование команды “Крылья Советов”. Рассчитываем, что сильные партнеры, которые будут разделять ценности клуба, заместят эти средства. Общий бюджет, мы сегодня обсуждали, с сезона предстоящего — это 2,3 миллиарда рублей, если сложить все обязательства, которые были накоплены за предыдущие периоды, потому что есть длящиеся контрактные обязательства, на которые мы не можем повлиять», — заявил Федорищев.