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Губерниев отреагировал на информацию о долге «Крыльев Советов» в 36 млн

Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал сообщение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что клуб «Крылья Советов» якобы должен преступникам, занимающимся коррупцией в судейском футбольном корпусе 36 млн.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Губерниев уверен, что правоохранительные органы должны разобраться в вопросе, чтобы наказать виновников.

«Сигнал, конечно, очень серьёзный. И к нему стоит прислушаться, особенно нашим правоохранительным органам. Я не сомневаюсь, что компетентные органы просто обязаны разобраться, потому что сумма‑то кругленькая, 36 миллионов, это особо крупные размеры. Нужно докопаться до истины, кто работает с судьями, как это происходит, да ещё и за такие деньги. Ясно, что речь идёт не только про “Крылья Советов”. Как бы там ни было, мяч сейчас на стороне правоохранительных органов. За такое нужно карать по всей строгости», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Федорищев рассказал, что два месяца назад к нему приходил один из представителей руководства «Крыльев Советов» и рассказал, что у клуба есть долг в 36 млн. После этой информации «Крылья Советов» покинули сразу несколько сотрудников финансового блока.

Крылья Советов