Губерниев отреагировал на информацию о долге «Крыльев Советов» в 36 млн

«Сигнал, конечно, очень серьёзный. И к нему стоит прислушаться, особенно нашим правоохранительным органам. Я не сомневаюсь, что компетентные органы просто обязаны разобраться, потому что сумма‑то кругленькая, 36 миллионов, это особо крупные размеры. Нужно докопаться до истины, кто работает с судьями, как это происходит, да ещё и за такие деньги. Ясно, что речь идёт не только про “Крылья Советов”. Как бы там ни было, мяч сейчас на стороне правоохранительных органов. За такое нужно карать по всей строгости», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».