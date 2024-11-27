«Химки» готовы уволить Артигу после декабрьских матчей

По информации источника, у 48-летнего испанского специалиста есть два матча на исправление ситуации. Если «Химки» не добьются положительных результатов в выездных матчах против «Локомотива» (1 декабря) и «Динамо» (8 декабря), то Артига будет отправлен в отставку.