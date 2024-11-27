«Химки» готовы уволить Артигу после декабрьских матчей

По информации источника, у 48-летнего испанского специалиста есть два матча на исправление ситуации. Если «Химки» не добьются положительных результатов в выездных матчах против «Локомотива» (1 декабря) и «Динамо» (8 декабря), то Артига будет отправлен в отставку.
Франк Артига возглавил «Химки» в июне этого года. Под его руководством подмосковная команда провела 22 матча, в которых одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея после 16 сыгранных матчей 13 набранных очков. На прошлой неделе подмосковная команда отобрала очки у «Краснодара» (2:2), а в октябре «красно-черные» дома сумели обыграть «Локомотив» (2:0).