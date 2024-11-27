Евгений Кафельников предложил Гвардиоле возглавить «Спартак»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников известен как давний болельщик московского «Спартака». На своей странице в социальных сетях Кафельников с использованием нецензурной лексики поинтересовался, не устал ли Гвардиола работать в своей нынешней команде и предложил ему возглавить московский «Спартак».
«Пеп! Давай в “Спартак” уже», — написал завершивший карьеру теннисист.
Под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» в шести последних матчах потерпел пять поражений при одной ничьей. 53-летний испанец работает в английском клубе с 2016 года. За это время он 6 раз привел «горожан» к победе в Английской Премьер-лиге, дважды — к победе в Кубке Англии, четыре раза — в Кубке лиги и по одному разу — в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
В настоящий момент «Спартак» тренирует Деян Станкович. После 16 туров Российской Премьер-лиги команда, набрав 31 очко, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Красно-белые на 8 баллов отстают от лидирующего «Зенита». 1 декабря в рамках 17-го тура РПЛ подопечные Станковича на выезде встретятся с занимающим второе место «Краснодаром».
Кафельников является самым титулованным теннисистом в истории России. На его счету 53 победы на турнирах АТР, из них 27 — в одиночном разряде. В Сиднее в 2000 году Кафельников стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде, обыграв немецкого теннисиста Томми Хааса (7:6, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3). В 2003 году он завершил профессиональную карьеру.