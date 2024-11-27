Евгений Кафельников предложил Гвардиоле возглавить «Спартак»

Под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» в шести последних матчах потерпел пять поражений при одной ничьей. 53-летний испанец работает в английском клубе с 2016 года. За это время он 6 раз привел «горожан» к победе в Английской Премьер-лиге, дважды — к победе в Кубке Англии, четыре раза — в Кубке лиги и по одному разу — в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.