Каманцев: Доказанных договорных матчей в РПЛ нет

Ранее Федорищев заявил, что один из футбольных функционеров сообщил ему, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн рублей за «судейские решения». Также он рассказал, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 млн рублей в год. Также Федорищев рассказал, что у него нет прямых доказательств коррупции в футбольном судействе.
— Действительно ли в РПЛ есть договорные матчи?
— Доказанных договорных матчей в РПЛ нет. За последний период был один крайне подозрительный матч «Химки» — «Крылья», когда судейским комитетом и ЭСК было решено, что были признаки предвзятого судейства со стороны Матюнина. После этого громких матчей, где считалось, что есть предвзятое судейство, договорные матчи, не было.
— Как вы в целом эту ситуацию рассматриваете?
— Мы очень внимательно относимся к любой информации из доверенных источников о потенциальных фактах коррупции. Когда поступил сигнал от Федорищева, мы сразу же приступили к анализу матчей «Крыльев» и в этой потенциально негативной ситуации находимся в контакте с департаментом защиты игры, представителями области и «Крыльев».
Разбираемся в этой непростой ситуации. Мы ее со своей стороны доведем до конца. Будем устанавливать ту истину, которую можем, — приводит слова Каманцева РБК.