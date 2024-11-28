Самые громкие разводы спортсменов

Вишенкой на торте этого скандала стал список ежемесячных трат на дочь, который опубликовала Анастасия Казачек. Так оказалось, что четырёхлетней Майе в год нужно 18,6 млн рублей (1,55 млн в месяц). В эту сумму входят кружки, одежда, путешествия и обслуживание в частной медицинской клинике. Кстати, сам Сафонов во время суда тоже приносил туда собственные подсчеты по алиментам. В его калькуляторе ежемесячная сумма для дочери была куда скромнее — 13 876 рублей.