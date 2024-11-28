Самые громкие разводы спортсменов

В этой подборке вспомним о бракоразводных процессах в мировом спорте, за которыми следила не одна сотня людей.
Футболист Матвей Сафонов и Анастасия Казачек
Страсти в личной жизни футболистов не только не утихают, но и приобретают новые масштабы. Брак Матвея и Анастасии продлился семь лет, но в октябре 2021 года пара приняла решение разойтись из-за измен спортсмена.
Мирным расставание пары назвать сложно. Экс-супруг обвинял Анастасию в краже 800 тыс. с личной карты и краже контракта с «Краснодаром», где прописано, что он получал 12 млн в месяц.
От выплаты алиментов для дочери Майи после развода спортсмен не отказывался и в рамках устной договоренности переводил Анастасии ежемесячно 500 тыс. Когда бывшая супруга отказалась объяснять куда конкретно идут деньги, снизил сумму до 250 тыс.
Такой расклад событий не устроил Анастасию и в феврале 2024 года суд постановил, что Сафонов обязан выплачивать 25% от дохода на обеспечение дочери.
Вишенкой на торте этого скандала стал список ежемесячных трат на дочь, который опубликовала Анастасия Казачек. Так оказалось, что четырёхлетней Майе в год нужно 18,6 млн рублей (1,55 млн в месяц). В эту сумму входят кружки, одежда, путешествия и обслуживание в частной медицинской клинике. Кстати, сам Сафонов во время суда тоже приносил туда собственные подсчеты по алиментам. В его калькуляторе ежемесячная сумма для дочери была куда скромнее — 13 876 рублей.
Футболист Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова
Известная телеведущая Ольга Бузова и футболист, а ныне президент футбольного клуба «Родина» Дмитрий Тарасов узаконили отношения в 2012 году, но уже через четыре года, в 2016-м, их пара распалась.
Брак игрока «Локомотива» и ведущей «Дома-2» со стороны выглядел весьма гармоничным. Сама Ольга не раз признавалась, что видела в супруге настоящего мужчину и была с ним счастлива. С каждой игры она ждала его с накрытым столом даже если знала, что он ни к чему не притронется. Ей хотелось обеспечить Дмитрию комфорт и окутать атмосферой домашнего уюта.
Однако от развода такой подход не уберег. Официальная причина расставания — измена со стороны Дмитрия с моделью Анастасией Костенко. После развода с Бузовой Тарасов быстро женился на Анастасии. Сейчас они воспитывают трое детей, а вот у телеведущей было несколько романов, которые ни к чему не привели. Ольга все еще в поиске настоящей любви.
Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко и Яна Вовченко
В отличие от Бузовой и Тарасова, чей развод стал громким, потому что супруги и ранее были известными людьми, ситуация пары Вовченко несколько иная. 8 сентября 2024 года Яна эмоционально рассказала о разводе в соцсетях, а там понеслось… Новостные паблики расхватали эту информацию как горячие пирожки. Может быть, сам Даниил хотел бы развестись чуть тише, но не тут-то было.
Вовченко обвинила мужа в многочисленных изменах, проблемах с наркотиками, рассказала, как пыталась спасти брак на протяжении многих лет и много работала, пока супруг был увлечен другими девушками в числе которых были даже ее подруги. Хоккеист эти высказывания бывшей жены не комментировал и скоро шумиха вокруг этой истории угасла.
Теннисистка Анна Курникова, Энрике Иглесиас и другие…
В 00-е эта пара устроила в СМИ настоящую спортивную «Санта-Барбару», ведь история включает в себя гораздо больше двух героев.
В 2001 году за олимпийской чемпионкой и красивой русской теннисисткой Анной Курниковой ухаживали сразу два хоккеиста — Сергей Федоров и Павел Буре. Они добивались ее наперегонки как будто догоняли шайбу на льду, Буре успел забить гол раньше и сделать Анне предложение. Федоров проигрывать не собирался и в попытке сравнять счет пообещал даме сердца пентхаус за 1,5 млн долларов, но все оказалось куда сложнее…
Да, Курникова в итоге осталась с Федоровым, но в том же 2001 году Анна познакомилась с Энрике Иглесиасом. Испанец вскоре забрал сердце российской теннисистки себе на долгие 12 лет. Все это время вокруг них то и дело всплывали слухи о предстоящем разводе и сложных отношениях. Этот день настал.
В 2014 году Иглесиас в соцсетях заявил, что получил развод от жены и готов ответить на вопросы. На обоих тогда посыпались тонны сообщений и звонков от СМИ с просьбой дать комментарий.
Конечно, мы не знаем, что у пары с документами сейчас, но с того момента, как Энрике объявил о разводе с Курниковой, у них родилось три ребенка, которых они воспитывают, живя в США. Кто его знает, может, развод по-испански выглядит именно так…