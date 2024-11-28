«Мы хотим знать фамилию человека». Алаев — о коррупции в РПЛ

«Я не понимаю, что происходило два месяца между общением губернатора с неким человеком и его заявлением. Если вдруг подтвердится, что все это правда, клуб должен понести строгое наказание. Мы хотим знать все, хотим знать фамилию человека. У Лиги нулевая терпимость к коррупционным схемам. По индустрии нанесен репутационный удар. Я готов хоть сегодня вылететь в Самару и провести нужные мероприятия. Главное — разобраться в ситуации и наказать виновных, если они виновны», — сказал Алаев.