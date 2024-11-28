«Мы хотим знать фамилию человека». Алаев — о коррупции в РПЛ

Во вторник, 26 ноября, Федорищев заявил, что, «Крылья Советов» имеют задолженность в размере 36 млн рублей за «судейские решения». Эту информацию ему предоставил один из функционеров клуба, чье имя не разглашается. Также Федорищев сообщил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 млн рублей в год.
«Я не понимаю, что происходило два месяца между общением губернатора с неким человеком и его заявлением. Если вдруг подтвердится, что все это правда, клуб должен понести строгое наказание. Мы хотим знать все, хотим знать фамилию человека. У Лиги нулевая терпимость к коррупционным схемам. По индустрии нанесен репутационный удар. Я готов хоть сегодня вылететь в Самару и провести нужные мероприятия. Главное — разобраться в ситуации и наказать виновных, если они виновны», — сказал Алаев.
«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 1 декабря, самарский клуб на выезде сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.